Mediebranchen fraværende ved doorstep om sygedagpengeområdet

Mediebranchen er hårdt ramt af stress. Alligevel var branchen temmelig fraværende ved Beskæftigelsesministeriets doorstep om justeringer på netop sygedagpengeområdet, skriver Marianne Stein. I løbet af marts måned har afdækket egen branche, der er hårdt ramt af stress. Paradoksalt er branchen selv temmelig fraværende, når Beskæftigelsesministeriet afholder doorstep om justeringer på netop sygedagpengeområdet. En aftale for et mere enkelt og værdigt sygedagpengesystem.

Fremmødet var desværre skuffende, da de store dagblade og tabloidpressen udeblev. Flere af dem har ellers løbende dækket stoffet om borgere, der er kommet i klemme i sygedagpengesystemet. Jeg deltog som journalist – dog uden et medie i ryggen – observerende og med stor interesse for området. Med en dobbeltfaglighed som socialrådgiver og nyuddannet journalist er jeg kommet ind i en ”syg branche”. Det ligger dog ikke fjernt for mig

journalistendk / 🏆 18. in DK

