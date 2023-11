Medie: Sir Bobby Charlton døde efter fald

Manchester United-koryfæet mistede balancen, da han skulle rejse sig fra sin stol. Herefter slog han sig på en vindueskarm og 'muligvis en radiator'. I første omgang konkluderede man, at skaderne ikke havde nogle store konsekvenser, men senere bemærkede man hævelser på hans ryg, hvilket fik personalet til at reagere.

Charlton blev fragtet til et lokalt hospital, inden han senere blev indlagt på Macclesfield General Hospital. Her viste en scanning, at han havde brækket flere ribben.Sir Bobby Charlton vandt Europa Cuppen, tre ligatitler og FA Cuppen med Manchester United, mens han for det engelske landshold nåede 106 kampe og scorede 49 mål.

