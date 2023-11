På Ekstra Bladet lægger vi stor vægt på at have en tæt dialog med jer læsere. Jeres input er guld værd, og mange historier ville ikke kunne lade sig gøre uden jeres tip. Men selv om vi også har tradition for at turde, når andre tier, værner vi om en sober og konstruktiv tone.

Du må mene, hvad du vil, men vi accepterer ikke henvendelser, der er chikanerende, hadefulde eller krænkende overfor vores medarbejdere. Sådanne henvendelser vil blive blokeret og registreret af Ekstra Bladet og evt. politianmeldt.Det virkede som en helt banal ting, da en mor og hendes 12-årige datter nærmede sig en grænseovergang mellem Rusland og Ukraine.

I deres bil havde de et lille bur til en kat, og de russiske myndigheder lod dem passere uden mistanke.var der tale om starten på et attentat, der ifølge den amerikanske mediegigant er et bevis på den skyggekrig, som CIA i samarbejde med Ukraine fører. headtopics.com

For efter sigende havde den ukrainske efterretningstjeneste med hjælp fra CIA installeret et hemmeligt rum i katteburet, og her var gemt en række komponenter, der senere blev brugt til at lave en bombe.Også Darya Dugina var en stor Putin-støtte og hørte til på den yderste højrefløj i Rusland. Foto: Maxim Shemetov/RitzauEn bombe, der efter sigende blev brugt fire uger senere i et angreb på en bil nær Moskva.

Umiddelbart ikke den største skalp i krigen, men betydningen var ikke til at tage fejl af. For CIA og den ukrainske efterretningstjeneste var det afgørende at sende et signal om, at Rusland ikke kunne sige sig fri fra angreb. Også helt inde i hjertet af landet. headtopics.com

Flere kilder fortæller til Washington Post, at angrebet var planlagt og orkesteret af SBU (Ukraines sikkerhedstjeneste red.) i ledtog med CIA og skulle efter sigende være fundet sted i 2022 som et led i den skyggekrig, der bliver ført i Rusland.

