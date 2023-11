Medie: Frank Arnesen scorer post i topklub

Frank Arnesen ser ud til at lande et nyt job, efter han for lidt over et år siden stoppede som teknisk direktør i Feyenoord.

De Telegraaf melder således, at Frank Arnesen bliver en del af bestyrelsen i PSV - et job han også bestred i 2017/18-sæsonen. 67-årige Frank Arnesen har tidligere udtalt, at han ikke længere ønske at arbejde som teknisk direktør, men ifølge De Telegraaf er der i PSV tale om et slags kommissær-job, hvor han skal have en rådgivende rolle omkring de tekniske anliggender som en del af et supervisory board.

Guus Hiddink og Boudewijn Zenden blev ifølge mediet også kontakten angående rollen, men takkede nej, hvorfor Arnesen nu er blevet valgt.Frank Arnesen spillede som aktiv for PSV fra 1985 til 1988, hvor han vandt tre mesterskaber og europacuppen. headtopics.com

Siden har han både været assistent og direktør i PSV, så det er en mand, der kender klubben særdeles godt.

