Medaljesats på banen kan påvirke OL-udtagelser på landevejen

Michael Mørkøv og Lasse Norman vandt i 2021 OL-guld i parløb i Tokyo. Skal duoen gentage succesen på velodromen i Paris, så skal Michael Mørkøv udtages som landevejsrytter. (Arkivfoto).Danmarks medaljechancer i banecykling ved næste års OL i Paris kan påvirke, hvilke fire mandlige landevejsryttere der udtages til legene i Frankrigs hovedstad.

Den Internationale Olympiske Komité (IOC) har skåret ned på antallet af olympiske kvotepladser, så Danmark kun må udtage fire baneryttere til OL - tidligere var det tilladt at tage fem med. De fire mandlige landevejsryttere, som Danmark udtager til det olympiske linjeløb og enkeltstart, må gerne stille op i banedisciplinerne.

Michael Mørkøv udtalte for nylig til Discovery+, at hans største chance for at forsvare sit OL-guld i parløb fra Tokyo i 2021 sammen med Lasse Norman er at blive udtaget til landevejen. - Michael Mørkøv er lige nu ikke god nok til 4000 meter-holdet. Han har ikke kørt med på holdet i nyere tid.- Hvis han skal køre parløb, vil det kræve, at han også er med i anden cykeldisciplin for os, og det kunne så være på landevejen, siger Morten Bennekou. headtopics.com

- Så må vi gøre os nogle strategiske overvejelser om, hvor vigtig Mørkøv er for at vinde en medalje i parløb, og hvor meget det potentielt vil kompromittere vores chance for at vinde en medalje i linjeløb, siger elitechefen.

- Det kan være, at det viser sig, at Mørkøv til næste år er i top-fire blandt landevejsrytterne, hvis vi eksempelvis skal køre for Mads Pedersen, siger Morten Bennekou. Beslutningen om hvilke otte mandlige ryttere, der skal udtages til OL, træffes af elitechefen sammen med landstrænerne i banecykling og landevejscykling, Casper Jørgensen og Anders Lund.- I det her tilfælde kan det godt være, at vi bliver nødt til at sætte os nogle flere sammen. Vi skal regne den ud i fællesskab, siger Morten Bennekou, der afviser, at eksempelvis Team Danmark får nogen medbestemmelse. headtopics.com

