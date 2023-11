Med udsigt til giga-genbo: 'Døgntrafik med store lastbiler bliver voldsomt'

Ida og Dennis Wiedemann Nielsen frygter, at de ikke vil kunne sælge deres hus i mange år fremover, fordi der er udsigt til en gigantisk genbo i form af Odense Dry Port. (Foto: © Anders C. Østerby)

Parret, der købte deres hus ved Årslev på Midtfyn i 2018, blev "voldsomt chokerede" over planerne, fortæller Ida Wiedemann Nielsen. - Hvis der skal være et stort logistikcenter på den anden side af vejen med døgntrafik af store lastbiler, kan man vel kun forvente, at det bliver voldsomt, siger hun.

- Ejendommen vil i hvert fald ikke have helt den samme værdi, indtil man ved, præcist hvad der kommer ovre på den anden side. Det bliver da helt klart svært at sælge deres ejendom i den her periode, siger hun.Men parret har bosat sig i et område, hvor der i forvejen er industri med blandt andet en grusgrav i nærheden. headtopics.com

De skal jo rent faktisk bruge den plads, hvor der ligger huse på den anden side af vejen, men det skal de ikke herovre, så hvorfor kan I forvente, at I får samme behandling? Ida og Dennis Wiedemann Nielsen har kontaktet en advokat og har også både talt med de to ansvarlige kommuner og Odense Havn.Odense Havns direktør, Carsten Aa, har selv talt med Dennis Wiedemann Nielsen, og han forstår godt parrets synspunkt, siger han.

Odense giver ubesejrede tyskere kæmpe øretæve i CLEfter en periode med flere nederlag rejste Odense Håndbold sig med en overbevisende sejr over Bietigheim. Læs mere ⮕

Naboer i oprør: Odense Havn stavnsbinder os med nyt kæmpebyggeriEn offentligt ejet virksomhed har en forpligtelse til at undersøge grundigt, hvem der har ret til erstatning, siger ekspert. Læs mere ⮕

Liverpool-stjernes familie kidnappet: Holdkammerat med smuk gestusDen colombianske Liverpool-stjerne Luiz Diaz oplever lige nu nogle skrækkelige timer. Læs mere ⮕

Shadi kan ikke komme i kontakt med sin familie i Gaza: Vi føler os totalt lammedeShadi Lubbad bor i Aarhus, men tankerne er med familien i Gazastriben. Læs mere ⮕

Odense slår rekord og går målamok mod tysk topholdDe danske vicemestre vandt med hele 13 mål over topholdet Bietigheim i Champions League. Læs mere ⮕

LIVE Odense Håndbold møder Bietigheim i Champions LeagueDet er et ubesejret tysk tophold, der søndag gæster Odense i gruppespillet. Se kampen direkte på DR1 eller DRTV. Læs mere ⮕