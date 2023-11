Med hasteforespørgsel vil DF trække Mette F i folketingssalen om spionsag

Det siger Dansk Folkepartis formand, Morten Messerschmidt, der derfor vil forsøge at kalde statsminister Mette Frederiksen i folketingssalen med en hasteforespørgsel. De droppede retssager mod Claus Hjort Frederiksen og Lars Findsen udstiller, hvor stor en skandale, hele FE-sagen har været, siger Morten Messerschmidt.

- Ideelt set vil vi håbe, at hun meddeler sin afsked hos dronningen, så vi kan få valg og en egnet statsminister på banen, men det er nok for meget at drømme om, og derfor må vi tage den først mulige debat, og det er en hasteforespørgsel på onsdag.- Det er en af de største skandaler i dansk politik i mange år.

- Jeg begriber ganske enkelt ikke, at man ikke har lavet sit forarbejde bedre, når man går ind på den her måde og fører en sag, der har så vidtrækkende konsekvenser.Anklagemyndigheden og rigsadvokaten har forklaret de droppede retssager mod Claus Hjort Frederiksen og Lars Findsen med, at Forsvarets Efterretningstjeneste ikke længere mener, at de på betryggende vis kan lægge klassificerede beviser frem i retssagen.

Justitsminister Peter Hummelgaard har varslet en udvidet undersøgelse af hele FE-sagen. Samtidig afviser han, at der skulle have indgået"usaglige hensyn" fra politisk side i FE-sagen. - Der er intet i denne sag, jeg hverken har set eller hørt, som overhovedet peger i den retning. Men konspirationen lever jo og det er også derfor, regeringen nu udvider FE-undersøgelseskommissionens mandat til at se på, om der er varetaget usaglige hensyn i den forbindelse, siger Peter Hummelgaard til TV 2 News.

