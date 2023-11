Matthew Perrys ven deler sidste beskeder: 'Jeg elskede den fyr'

En uge før Matthew Perrys tragiske dødsfald modtog hans gamle ven Ione Skye ud af det blå beskeder fra den kendte skuespiller.

I et opslag på Instagram deler Ione Skye, der spillede sammen med Perry i filmen 'A Night in the Life of Jimmy Reardon' i 1988, at de to udvekslede beskeder kort før hans død.»Hej. Jeg håber, alt er godt. Jeg var i gang med at meditere (jeg mediterer nu) og 'In your eyes' begyndte at spille. Og jeg tænkte med det samme på dig og hvor smuk, du er,« skrev han i beskeden med reference til hendes rolle i filmen 'Say Anything'.

»Vi er knuste over dette tragiske tab af vores elskede søn og bror. Matthew bragte så meget glæde til denne verden både som skuespiller og ven. I betød alle så meget for ham, og vi værdsætter den store kærlighed.« headtopics.com

Matthew Perrys følelsesladede øjeblik fra 'Friends: The Reunion' går viralt efter hans dødsfaldDet følelsesladede øjeblik fra vennernes 'Reunion' er gået viralt. Læs mere ⮕

Matthew Perrys sidste Instagram-opslag får ny betydning efter hans dødMange fans spekulerer i, om billederne har været et råb om hjælp. Læs mere ⮕

Familien reagerer på Matthew Perrys død: 'Vi er sønderknuste'Familien reagerer på Matthew Perrys død: 'Vi er sønderknuste' Læs mere ⮕

Der kan gå måneder, før årsagen til Matthew Perrys død er klarlagtDer kan gå måneder, før årsagen til Matthew Perrys død er klarlagt Læs mere ⮕

Matthew Perrys dødsårsag udskudt: Afventer særlig vurderingLæs mere her Læs mere ⮕

Supermodel indrømmer bedrag: 'Jeg er endelig klar til at afsløre den hemmelighed, jeg har båret på i årevis''Jeg er endelig klar til at afsløre den hemmelighed, jeg har båret på i årevis' Læs mere ⮕