Matthew Perrys dødsårsag udskudt: Afventer særlig vurdering

På Ekstra Bladet lægger vi stor vægt på at have en tæt dialog med jer læsere. Jeres input er guld værd, og mange historier ville ikke kunne lade sig gøre uden jeres tip. Men selv om vi også har tradition for at turde, når andre tier, værner vi om en sober og konstruktiv tone.

- 'Udskudt' betyder, at en dødsårsag ikke er blevet fastlagt efter en obduktion, og retsmedicineren anmoder om mere undersøgelse af dødsfaldet, herunder yderligere undersøgelser, forklarede en talsmand for retsmedicinsk institut i Los Angeles, da retsmedicineren ligeledes udsatte dødssagen for Lisa-Marie Presley, som døde i januar,

Talsmand for brandvæsnet i Los Angeles Erik Scott har oplyst, at man lørdag rykkede ud til en adresse i nabolaget Pacific Palisades efter en anmeldelse om en mand, der blev fundet bevidstløs i et boblebad. headtopics.com

Talsmand for Los Angeles Fire Departement Brian Humphrey udtalte i den forbindelse til flere amerikanske medier, at ordensmagten og brandvæsenet reagerede på et alarmopkald fra Perrys adresse omhandlende en død mand i 50'erne i en 'vandulykke'.

De første meldinger lød qua findestedet på drukning, men dødsårsagen er endnu ikke officielt bekræftet i skrivende stund.

Matthew Perrys følelsesladede øjeblik fra 'Friends: The Reunion' går viralt efter hans dødsfaldDet følelsesladede øjeblik fra vennernes 'Reunion' er gået viralt. Læs mere ⮕

Matthew Perrys sidste Instagram-opslag får ny betydning efter hans dødMange fans spekulerer i, om billederne har været et råb om hjælp. Læs mere ⮕

Familien reagerer på Matthew Perrys død: 'Vi er sønderknuste'Familien reagerer på Matthew Perrys død: 'Vi er sønderknuste' Læs mere ⮕

Der kan gå måneder, før årsagen til Matthew Perrys død er klarlagtDer kan gå måneder, før årsagen til Matthew Perrys død er klarlagt Læs mere ⮕

Kendt tv-vært afslører: Afdøde Perrys makker i chokLæs mere her Læs mere ⮕

Medie: Dette blev fundet i Perrys hjemLæs mere her Læs mere ⮕