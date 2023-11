Matthew Perry: Sådan ville han gerne huskes

Matthew Perry var en kæmpe Hollywood-succes. Han tjente styrtende på ‘Friends’ og på trods af et massivt og årelangt misbrug at alkohol og stoffer, blev han ved med at arbejde, efter vennerne var flyttet hvert til sit og sidste afsnit af 'Friends' var indspillet i 2004.

Men trods succesen var det ikke sit arbejde, skuespilleren håbede at blive husket for. Det fortalte han i april måned tilDa han dengang i et interview blev spurgt, hvordan han gerne håbede at eftertiden ville mindes ham, lød svaret:

»Som en fyr, der levede livet. Elskede godt. Levede godt og hjalp folk. At det var en god ting at løbe ind i mig, ikke noget dårligt.« Fem af de seks venner samlet for at fejre NBC's 75 års jubilæum i 2002. Courteney Cox Arquette, David Schwimmer, Jennifer Aniston, Matthew Perry og Matt LeBlanc.Matthew Perry føjede titlen som forfatter til sit cv, da han sidste år udgav bestselleren 'Friends, Lovers and The Big Terrible Thing'. I bogen fortæller han ærligt om sine udfordringer med et årelangt misbrug. headtopics.com

»Ud fra min vægt kan man se udviklingen af min afhængighed gennem sæsonerne af 'Friends'. Hvis jeg er tyk, er det på grund af alkohol. Hvis jeg er tynd, er det på grund af pillemisbrug. Hvis jeg har skæg, er det på grund af kokain,« skrev han i biografien., at han, på grund af det store indtag af alkohol og stoffer, ikke kunne huske tre års optagelser af 'Friends'.

Selv anslog skuespilleren, at han siden 2001, hvor han blev ædru første gang, har haft 60 eller 70 tilbagefald. På trods af gentagne tilbagefald kæmpede Matthew Perry kontinuerligt mod et misbrug af alkohol og stoffer.Kæmpen mod misbruget var noget af det, han gerne ville lade andre finde inspiration i. Selv skrev han om sin kamp: headtopics.com

