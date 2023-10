Massiv kø efter uheld i Limfjordstunnelen

Klokken 12.03 fredag hastede flere udrykningskøretøjer fra Nordjyllands Politi og Nordjyllands Beredskab til Limfjordstunnelen. Her var der sket et uheld i det nordgående spor, oplyser Vejdirektoratet.Det er muligt at passere uheldsstedet men kun i ét spor. Der er da også hurtigt opstået kø i det nordgående spor fra tunnelen og et godt stykke sydpå.

Den tidligere AaB-direktør stod i 4000 meters højde uden mobildækning, da hans krop begyndte at sige fra

