Maskerede elever overfaldt unge drenge til halloween: Nu er de fundet

De unge drenge fik frarøvet deres slik, og det var i det hele taget en voldsom oplevelse.

'Vi kan oplyse, at forældrene omkring nogle af de unge, der har handlet og klart gået over grænsen over mindre børn i distriktet, handler på dette. De har på eget initiativ taget kontakt til hinanden og forældre til forurettede familier i aften,' skriver skoleleder Preben Stadsgaard Storm i meddelelsen.Det var på Solbakken tæt på Risskov Skole, at den unge gruppe drenge fik sig et chok, da de blev berøvet deres slik.

En mor til en af de unge drenge gik efterfølgende til tasterne på Facebook for at råbe op, og efterfølgende udtalte hun sig til TV 2 Østjylland. - Det her er mere end bare drengestreger. Drengene er blevet passet op, truet til at afgive alt deres slik og har fået kastet æbler efter sig. Det var en meget ubehagelig oplevelse for min søn og hans venner, sagde hun til TV 2 Østjylland.

