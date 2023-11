Martin ser fulde børn ned til 14 år i Jomfru Ane Gade. Nu peger han på kernen i problemet

- Vi finder de unge mennesker liggende i gyder. Det er en rå og uhæmmet drukkultur i dag, siger Martin Bossen, som er dørmandsansvarlig for 11 diskote...Erhverv

DRNYHEDER: Dørmænd i Jomfru Ane Gade vil underrette kommunen, når mindreårige vil ind | NyhederDørmænd i Jomfru Ane Gade i Aalborg vil fremover lave underretninger til kommunen, når mindreårige gentagende gange forsøger at komme ind på beværtninger i festgaden.

TV2NORD: Forældreformand modsiger dørmænd i Jomfru Ane Gade – genkender ikke billedet af 'næsvise' forældreKlik og læs mere

TV2POLITIK: Venstre peger på Stephanie Loses arvtager i Region SydBo Libergren indstilles af Venstres gruppe i Region Syddanmark til at blive den næste regionsrådsformand.

TV2NORD: Unge ned til 15 år drikker sig fulde i Gaden: Nu tager dørmænd hårde midler i brugKlik og læs mere

NORDJYSKEDK: I fem år i træk har Aalborg Pirates været vært for ishockeyfest, og sådan bliver det måske igenAalborg Pirates er ikke afvisende over for at arrangere finalfour igen, men det kræver, at konkurrenterne peger på nordjyderne

