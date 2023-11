Marseille-fans stener Lyon-bus og sårer verdensmester

Kampen mellem Marseille og Lyon i den bedste franske række har fået en dramatisk optakt.Det skete, da Lyon-bussen ankom til Stade Vélodrome forud for kampen.

Ifølge nyhedsbureauet AFP var en rude i bussen helt knust, og også et andet sted var bussen hårdt medtaget. Det samme var Lyon-træner Fabio Grosso, der i 2006 sparkede VM-trofæet til Italien med sit afgørende spark i finalens straffesparkskonkurrence.

Videooptagelser viser ifølge AFP Grosso med et blodigt ansigt. Senere havde han forbinding om hovedet, da han kom ud fra et lægerum på stadion.

