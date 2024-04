Maria Montell fortæller om sit forhold til Kongen

Men nu fortæller sangerinde Maria Montell i podcasten om sit forhold til Kongen. Hun beskriver ham som en fantastisk person og meget charmerende. Han gjorde alt for at score hende, og det var meget flatterende.

Dog var der også en bagside af medaljen, da de fik stor opmærksomhed og måtte dele deres kærlighed foran hele Danmarks befolkning. Maria Montell følte sig også gjort til en genstand af folk, der ikke kendte hende.

Vi har opsummeret denne nyhed, så du kan læse den hurtigt. Hvis du er interesseret i nyheden, kan du læse hele teksten her. Læs mere:



btdk / 🏆 10. in DK

Similar News:Du kan også læse nyheder, der ligner denne, som vi har indsamlet fra andre nyhedskilder.

Det er 'fankultur i en ekstraordinær liga': Nu giver Ariana Grande en opsang til sine fansSangerinden, der netop har udsendt albummet 'Eternal Sunshine', går i rette med sine fans.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »

Politikere langer ud efter aktie-kongen: Kræver nye reglerLæs mere her

Kilde: EkstraBladet - 🏆 11. / 63 Læs mere »

Italiener kan vippe kongen af sin trone: 'Han er verdens bedste lige nu'Jannik Sinner rykker op på andenpladsen i verden med sin sejr i Miami.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »

Fortsat mystik om kongefamiliens påskeferie: Nu er Kongen hjemmeFortsat mystik om kongefamiliens påskeferie: Nu er Kongen hjemme

Kilde: btdk - 🏆 10. / 63 Læs mere »

Birthe Kjær takkede for ridderkorset, og kongen takkede for musikken | NyhederDer blev takket gensidigt, da Birthe Kjær i dag var i audiens hos kong Frederik for at takke for det ridderkors, dronning Margrethe gav hende i januar. Det skriver ugebladet Her & Nu.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »

Det er ikke kun kongen, der har debut til aftenens statsrådsmiddagStatsministeren og flere ministre er blandt aftenens gæster.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »