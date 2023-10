Manuel Neuer står foran comeback for Bayern München

Efter mere end ti måneder på sidelinjen står målmanden Manuel Neuer foran sit comeback i buret for Bayern München.

Manuel Neuer er tilbage i fuldt vigør og i spil til at stå lørdagens kamp hjemme mod Darmstadt i Bundesligaen. Det oplyser Bayern-træner Thomas Tuchel på fredagens pressemøde. - Hvis alt går godt til træning, så vil han spille lørdag. Han ser frem til det, og det gør vi også. Jeg er sikker på, at mange andre også glæder sig, siger Tuchel ifølge dpa.

Manuel Neuer brækkede benet efter en skiulykke i december. Han har spillet 488 kampe for Bayern München og vundet det tyske mesterskab ti gange. Den 37-årige tysker, der også har vundet VM i 2014, er bundet til Bayern München frem til sommeren 2024. headtopics.com

- Jeg kan mærke, at han er spændt. Der vil helt sikkert være nervøsitet, en kriblende fornemmelse. Men jeg er sikker på, at han vil komme ind i rytmen meget hurtigt, siger Thomas Tuchel. Manuel Neuer har ikke spillet en fodboldkamp siden 1. december, da Tyskland spillede en landskamp mod Costa Rica.Den tidligere AaB-direktør stod i 4000 meters højde uden mobildækning, da hans krop begyndte at sige fraVi har opdateret vore vilkår og betingelser for din profil på Nordjyske.dk.

Du skal acceptere betingelserne for fortsat at bruge din NORDJYSKE profil, til kommentarer, adgang til NORDJYSKE Plus, NORDJYSKE Stiftstidende E-avis og andre digitale tjenester.Hvis du ikke accepterer betingelserne kan du ikke anvende din profil på Nordjyske.dk og mister derved muligheden for at bruge din NORDJYSKE profil, til kommentarer, adgang til NORDJYSKE Plus, NORDJYSKE Stiftstidende E-avis og andre digitale tjenester. headtopics.com

Læs mere:

nordjyskedk »