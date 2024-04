Manglende respekt og ordentlighed i kommunikationen med praktiksøgende journaliststuderende

Der er under en måned til, at landets journaliststuderende skal ud og banke på dørene hos de danske medier i jagten på en praktikplads. En proces, der bliver lagt timevis af forberedelse i, og en proces, der efterlader de studerende med nerverne ude på tøjet. Noget, som flere medier ikke virker til at anerkende, da der i dén grad mangler respekt og ordentlighed i kommunikationen, mener Oliver Rosted Hyldebrandt.

“Vi ringer i løbet af i morgen, og hvis du ikke hører noget, så skal du nok ikke regne med, at du har fået en plads.” Den sætning har mange håbefulde praktiksøgende journaliststuderende formentlig hørt efter en af deres 15 minutters speeddates hos flere af landets store mediehuse. En sætning, der måske virker harmløs, men alligevel en, jeg er stødt på efter flere samtaler i løbet af ’praktikugen

