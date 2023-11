Mangfoldigt DNA: Det globale referencegenom bliver mere diverst

I år kan det første færdige bud på et menneskeligt referencegenom fejre 20 års fødselsdag, mens dets opgradering til en 100 procent kortlægning af menneskets arvemasse blev Fælles for begge er, at de repræsenterer et eksempel på ét enkelt referencegenom - eller med andre ord ét enkelt bud på et samlet humant genom.

Konkret hviler det originale referencegenom fra starten af det nye årtusinde på genomer fra 20 personer, mens hovedparten af referencen stammer fra én enkelt person. Det stiller unægteligt nogle begrænsninger i forhold til at bruge referencegenomet som repræsentant for klodens diverse befolkningsgrupper, når referencen skal anvendes til diagnosticering af genetiske sygdomme eller udvikling af personlig medicin.Pangenomet baserer sig på genomsekvenser fra 47 mennesker - eller hvad der svarer til 94 adskilte sekvenser, når man tager højde for, at hver person bærer to parrede sæt af kromosomer.

Det bygger videre på den foregående reference ved at tilføje yderligere 100 millioner nye baser, men modsat det oprindelige referencegenom repræsenterer det nye pangenom flere forskellige referencegenomer på samme tid.

Det giver eksempelvis læger helt nye muligheder for at sammenholde helgenomsekventering fra en patient med en reference, der faktisk repræsenterer patienten. »Alle har et unikt genom, så når man bruger et enkelt referencegenom til alle, kan det føre til ulighed i de genetiske analyser,« siger Adam Phillippy, der er medforfatter på studiet og seniorforsker ved NHI’s National Human Genome Research Institute, i pressemeddelelsen.

