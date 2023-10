Mange oversvømmelsesprojekter ligger stille i Danmark

Selvom kommunerne allerede i 2015 skulle implementere et EU-direktiv og lægge planer for sikring mod oversvømmelser, så ligger mange af projekterne stille. Illustration: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix.

Den sprængte watertube berørte kun værftet, der har i øvrigt været værft på stedet siden omkring 1850. Det omtalte"klitlandskab" var kun en del af et større projekt, med ~1200 m dige og en 50-60 m sluseport i havneindsejlingen. Problemet med det projekt er så bagvand. Kærum Å løber ud i havnen, det vil man nok kunne klare ved at aftappe og siden tilbageholde vandet i de to mølledamme.

En højvandssikring på 2,75-3 m ud mod Lillebælt, det vil betyde at man ikke kan se ud over havet fra havnen, det er ellers en del af byen"sjæl". Det er i øvrigt altid imponerende at opleve højvande i Assens, for det er østenvindssituationer, hvor havet er helt stille. headtopics.com

I realiteten behøver vi et dige som går fra Dragør til Stævns med sluser og broer meget lig diget som beskytter Amsterdam. Samme løsning ved Isefjorden, Limfjorden etc. Hvis først huse har stået der i 10-20-30 år, så opstår der forpligtigelser til kystsikringer. Både som erosioner og som oversvømmelser.

Yderligere omtales bristede water tubes - det må vi vide mere om ? De nævnte steder er IKKE udsat for bølger (ligger lidt inde bag havne kajer eller på vestvendt kyst), så er det fejl i materiellet, er det fejl i anvendelsen ? headtopics.com

