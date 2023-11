Mange bilister begår denne fejl: Kan få fatale konsekvenser

Han sætter en plastikflaske i spænd ved bilens hjul: Næsten alle bliver efterladt i chok, når de hører hvorforAlle ved godt, at der skal være lys på bilen og cyklen, når det er mørkt. Men alligevel kan man møde mange biler uden tændte baglygter og cyklister uden lys på i mørket (REGIONALE TAL).

Det sker desværre alt for tit, og det skaber stor irritation hos mange bilister. I en undersøgelse, som Rådet for Sikker Trafik gennemførte sidste vinter, svarede tre ud af fire bilister, at de i løbet af tre måneder havde oplevet en eller flere gange at møde andre bilister, der kørte rundt med slukkede baglygter i mørke eller nedsat sigtbarhed.

13 % af dem måtte enten bremse hårdt op, kom ud i rabatten eller måtte undvige for at undgå en kollision med den mørkelagte bil. "Det er vigtigt at have helt styr på, hvordan lygterne i bilen virker, så man ikke uforvarende kommer til at køre med slukkede baglygter. Mange, der kører med slukkede baglygter, har ikke selv opdaget det. Og de ved måske ikke, hvad de præcis skal gøre for at tænde dem," siger Pernille Ehlers, chefkonsulent i Rådet for Sikker Trafik.Fra den 1. januar træder nye elregninger i kraft: 800. headtopics.com

For at få lys i flere baglygter har Rådet for Sikker Trafik sat gang i en kampagne, der minder alle bilister om at tænde nærlyset, hvis de er i tvivl om, hvorvidt der er lys i baglygterne.At køre rundt i mørket uden lys på er dog ikke kun et fænomen, der findes blandt bilisterne. Cyklisterne kan - desværre - også være med, viser undersøgelsen fra Rådet for Sikker Trafik.

Hver tredje bilist har i løbet af tre måneder meget ofte eller ofte mødt cyklister i mørket, der var svære at se, fordi der var utilstrækkeligt eller slet intet lys på cyklen.

