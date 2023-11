Mand smadrer ruder i busskur i Aalborg

Høje knald fik en nabo til at ringe til Nordjyllands Politi på Skelagervej i Aalborg klokken 00.20 mandag nat. Heldigvis havde Nordjyllands Politi en hundepatruljen på Skelagervej, som ellers lige var kørt forbi stedet, men da de kommer tilbage er alle ruder i et busskur knust. - Så de sender hund ud for at søge, og lidt længere skjult bagved finder man en person, som står og gemmer sig, fortæller vagtchef hos Nordjyllands Politi, Karsten Højrup Kristensen.

Det viser sig, at den 30-årige mand kun fem minutter før havde smadret ruderne i et andet busskur på Sofiendalsvej lige rundt om hjørnet. Efterfølgende har han erkendt at have smadret ruderne. Han kom ikke med en forklaring på, hvorfor han har smadret ruderne, men nu venter der ham altså et erstatningskrav fra Aalborg kommune, når de får udredt omkostningerne

