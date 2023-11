Mand slukker brand i computer med danskvand

Kort før klokken 21 begyndte brandalarmen at hyle i mandens bolig, og samtidig kunne han lugte røg. Da han fulgte lugten, opdagede han, at der var brand i hans computer i et af husets værelser. Manden reagerede hurtigt, og det han havde tættest på sig, var en danskvand. Derfor blev danskvanden hældt over computeren. - Han får slukket branden ned med sin danskvand, så vi sikrede bare, at den var helt slukket, siger indsatsleder hos Nordjyllands Politi Thomas Boelt.

- Der var lidt røg i værelset og i den tilstødende gang. Og nu kommer skadeservice så derud, siger Thomas Boelt

