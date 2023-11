Mand er fundet død efter brand ved Brøndum

Det oplyser Andreas Bang Andersen, som er vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi til Skive Folkeblad.

- Vi er lige nu mange folk på opgaven, men det er vigtigt for mig at pointere, at intet tyder på, at der skulle være sket en forbrydelse, siger vagtchefen til Skive Folkeblad.Det fremgår ikke, om den afdøde er ejendommens eneste beboer. Det fremgår heller ikke, hvor beskadiget bygningen er, eller hvordan politiet mener, at branden er opstået.

