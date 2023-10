Mand anholdt: Gik amok med økse

På Ekstra Bladet lægger vi stor vægt på at have en tæt dialog med jer læsere. Jeres input er guld værd, og mange historier ville ikke kunne lade sig gøre uden jeres tip. Men selv om vi også har tradition for at turde, når andre tier, værner vi om en sober og konstruktiv tone.

Beboere i Malling nær Aarhus blev torsdag morgen vidner til et voldsomt optrin, der involverede en økse.Klokken 9.

Manden havde angiveligt stjålet øksen fra et byggemarked i byen, hvorefter han var kørt hen til lægeklinikken. Hvad klinikken havde gjort ham, står hen i det uvisse.Da politiet kom frem, var manden forsvundet fra stedet, men vidner havde noteret registreringsnummeret på hans bil og kunne også fortælle, hvilken retning han var kørt i. headtopics.com

Politiet kørte til hans adresse, hvor han kom frivilligt ud og lod sig anholde 'uden større dramatik'.Manden, der er 25 år, blev sigtet for groft hærværk og butikstyveri.

