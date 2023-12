Manchester United taber 0-2 til West Ham United

Den danske angriber og Manchester United tabte desuden 0-2 til West Ham United på en skuffende lørdag eftermiddag. Rasmus Højlund begyndte på banen, men blev skiftet ud efter en lille time uden at have markeret sig i opgøret. Få minutter senere kom Manchester United bagud, da West Hams Jarrod Bowen scorede på et flot oplæg af holdkammeraten Lucas Paqueta. I 78. minut udbyggede Mohammed Kudus føringen til 2-0 på et fremragende mål.

Syv minutter senere gjorde Christian Eriksen comeback for Manchester United, da han blev skiftet ind efter en måneds skadespause. Sejren betyder, at West Ham går forbi Manchester United i tabellen og rykker op på sjettepladsen med 30 point. Manchester United har to point færre.De seneste år er flere af håndboldherrernes største profiler skiftet til danske klubber. Det kræver tilvænning, siger Rasmus Lauge og landstræner Nikolaj Jacobsen





DRSporten » / 🏆 19. in DK Vi har opsummeret denne nyhed, så du kan læse den hurtigt. Hvis du er interesseret i nyheden, kan du læse hele teksten her. Læs mere:

Similar News:Du kan også læse nyheder, der ligner denne, som vi har indsamlet fra andre nyhedskilder.

Philip Billing og Bournemouth nedlægger Manchester United | NyhederDanske Philip Billing spillede en hovedrolle da Bournemouth lørdag besejrede Manchester United med 3-0 på udebane.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »

Rasmus Højlund udskiftet i Manchester United-nedtur | NyhederHeller ikke lillejuleaften lykkedes det Rasmus Højlund at score et mål i Englands bedste fodboldrække, Premier League.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »

Rigmand køber minoritetsandel i fodboldklubben Manchester United | NyhederDet har været en lang saga, men nu er det faldet på plads.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »

Britisk milliardær køber aktier i Manchester UnitedDen britiske milliardær sir Jim Ratcliffe har gennemført købet af en minoritetsandel i fodboldklubben Manchester United. Ratcliffe er direktør i virksomheden Ineos, som han selv grundlagde i sin tid. Han køber 25 procent af Glazer-familiens aktier i klubben for 10,8 milliarder danske kroner og vil investere yderligere to milliarder danske kroner i klubbens faciliteter. Han overtager også ansvaret for klubbens fodbolddrift. Aftalen skal godkendes af Premier League, før den træder i kraft.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »

Presset stiger på Løkke: Politikere vil have ham til at gå ind i Pitzner-sagenPresset stiger på Løkke: Politikere vil have ham til at gå ind i Pitzner-sagen

Kilde: btdk - 🏆 10. / 63 Læs mere »

Henrik Qvortrup vurderer ministrene: 'Måske har vi ikke set det vildeste trick fra ham endnu'Det bedste og det værste fra ministrene i løbet af regeringens første leveår.

Kilde: btdk - 🏆 10. / 63 Læs mere »