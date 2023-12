Manchester United har den dårligste sæsonstart siden 1930

Erik ten Hag har været med til at give Manchester United den dårligste sæsonstart siden 1930. Dermed er United på syvendepladsen efter ni nederlag ud af de første 20 kampe i Premier League-sæsonen, og det er ikke sket siden 1989. På tværs af alle turneringer har United tabt 14 kampe, hvilket ikke er sket så tidligt i sæsonen siden 1930. - Vi ved, at resultaterne er under vores standarder, siger Manchester United-manager Erik ten Hag ifølge Reuters.

- Primært skaderne holder os tilbage i processen. I januar vender mange spillere tilbage, så der kan vi præstere på et højere niveau. - Vi har haft ni forskellige partnerskaber i bagkæden. Men det er lige meget. Fansene vil ikke høre det her, de vil se os vinde, og det er, hvad vi er nødt til at servere for dem, siger han.Luton-anfører Tom Lockyer, der 16. december faldt om med et hjertestop i Premier League-kampen mod Bournemouth, giver lyd fra sig for første gang siden episode





