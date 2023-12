Manchester City er klar favorit i klub-VM

Derfor er Pep Guardiolas tropper også taget til Jeddah i Saudi-Arabien med et soleklart mål for øje. - Det er en fornøjelse at være her. Det er første gang, at Manchester City er her, og vi tager det ikke for givet. Det er et privilegium og en ære at være her. - Vi ved, hvor svært det at vinde denne turnering, og man er nødt til at have gjort noget specielt for overhovedet at komme hertil.

Det er min fjerde gang, og de forgående semifinaler har været meget vanskelige og tricky, siger Guardiola ifølge Reuters. Spanieren har vundet klub-VM to gange med Barcelona og en gang med Bayern München, og han og City er også klar favorit denne gang. - Det er et trofæ, vi ikke har, så vi håber at fuldende cirklen og vinde alle de trofæer, som er mulige for os at vinde. Kun denne mangler, siger City-manageren.Christian Eriksen har sendt en velment hilsen til fodboldspilleren Tom Lockyer, der lørdag faldt om med hjertestop i en Premier League-kamp mellem Luton og Bournemout





