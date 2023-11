Man kan jo godt se, de er handicappede, men vi har brug for at snakke om dem som håndboldstjerner

Siden Rikke Nielsen skabte Lykkeliga for syv år siden, er fællesskabet vokset enormt. Den tidligere landsholdsspiller tror på, at projektet kan forandre verden til det bedre.

Den tidligere håndboldspiller havde i årevis haft fuld fart på karrieren og spillet med i de største turneringer og på landsholdet. - Min vigtigste opgave her i livet er at være mor for Magda og hendes søstre og hjælpe dem på vej, fortæller hun til studievært Pia Beltoft i mandagens udgave af"Indblik".Rikke Nielsen skabte håndboldfællesskabet LykkeLiga i 2016. Dengang hed det Aalborg Kidz og var egentlig bare ment som en fritidsinteresse for Magda.

- Da Lykkeliga opstod, havde jeg behov for at vise Magda frem, for så kommer der mere forståelse, og det bliver nemmere for hende og for mig som mor. Jeg havde også behov for at ruske verden og fortælle andre, at jeg er lige så lykkelig som dem, selv om jeg har et handicappet barn. headtopics.com

- Jeg vil gerne give dem følelsen af at være noget, så de får et kæmpe selvværd. At de kan sige: ”Jeg er håndboldspiller”, og dén følelse har Magda og hendes venner også – nu kan jeg lavet et hopskud. Jeg er en del af noget normalt, fortæller Rikke – og understreger:Derfor var det vigtigt for Rikke, at Lykkeliga spiller i de samme klubber og arenaer som alle andre ”almindelige” håndboldspillere.

Klubber i Tyskland, Norge, Sverige og Skotland har vist interesse i at få en lokal afdeling af Happy League, som konceptet hedder i udlandet.

