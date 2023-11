»Man bør ikke skrige under en fødsel«

De ville ikke kunne vælge ét mandat til Folketinget, hvis de slog sig sammen. Hvorfor kan de stadig ryste Venstre?Kokke orienterer sig ikke efter kostpyramiden, når de skal ud at spise. Der skal være salt, fedt og kød og masser af smag.En længsel efter at drosle ned hærger den offentlige samtale. Kaare Dybvad Bek har skrevet et manifest for at redde respekten for arbejdet og Velfærdsdanmark.

Når kærligheden er svær eller smertefuld, kan det være fristende med simple forklaringer, der placerer årsagen uden for os selv. Men måske er det ikke altid fars eller mors skyld.Mudder på markerne, fugtige kældre, myg med vestnilfeber og oversvømmede gader. Danmark bliver sjaskvådt, når temperaturen forventeligt stiger 2,8 grader.

Både i konkret og overført betydning. Ny forskning forsøger at sætte tal på det slid, der foregår mellem hjemmets fire vægge.»Jeg kalder dem for bioteknologiens Huawei«