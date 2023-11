Madonna i flagfadæse: Takker svenskerne med Dannebrog

Da der er fotoforbud til Madonnas koncerter, findes der kun officielle billeder fra turnépremieren i London for nylig. Her er et af dem. Foto: Splashnews.com/Ritzau ScanpixI hvert fald takkede Madonna på sin Instagram i første omgang svenskerne og byen Stockholm, hvor hun gav koncert lørdag aften, for en god oplevelse i den svenske hovedstad med et hjerte og fire danske flag.

Siden er det retteligt blevet ændret til svenske flag på fotoet, som i øvrigt viser Madonna selv samt hendes ældste søn, Rocco Ritchie, som hun har med den britiske filminstruktør Guy Ritchie.Det svenske medie spekulerer i, hvorfor Madonna - eller hendes team - mon har begået sådan en fejl, men tillægger den, at hun 'optrådte i Danmark for fire dage siden' og dermed måske er blevet lidt forvirret.

Ekstra Bladet er taget til Royal Arena, hvor Madonna optræder med sin 'Celebration Tour'. Blandt gæsterne er Magnus Heunicke, der igennem mange år har været stor Madonna-fan

