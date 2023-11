Madeleine McCann-sagen vil ingen ende tage: Nu er der langt om længe nyt fra politiet

Han sætter en plastikflaske i spænd ved bilens hjul: Næsten alle bliver efterladt i chok, når de hører hvorforEfter 16 års tavshed har portugisisk politi endelig brudt isen og taget det skridt, mange har ventet på: en undskyldning til Madeleine McCanns forældre.

Mediet lægger heller ikke skjul på, at delegationen af højstående politifolk tog turen fra Lissabon til London tidligere i år, for netop at beklage måden hvorpåUndskyldningen kommer i kølvandet på en lang og smertefuld periode for McCann-familien, der har været gennem en rutsjebanetur af anklager og mistanker.

Da den dengang treårige Maddie forsvandt i maj 2007 fra en ferielejlighed ved Praia da Luz i Portugal uden spor, blev forældrende hurtigt hovedmistænkte i sagen. Her blev de beskyldt for at have dræbt datteren og blev endda tilbud kortere straf for at indrømme ugerningen. headtopics.com

Få overblikket: Nyt Aalborg Universitetshospital er langt fra det eneste milliard-byggeri, der går over budgetDer er sat milliarder af - alligevel stikker budgetoverskridelserne helt af. Det har fået konsekvenser Læs mere ⮕

332 meter langt skrotskib mandsopdækkes på grund af uvejrKlik og læs mere Læs mere ⮕

Minister vil finde løsning på 'uforklarligt skævt' miljø blandt iværksættereKvindelige iværksættere får i langt mindre grad kapital, når de skal springe ud som selvstændige. Læs mere ⮕

Frankfurt driller ubesejrede Dortmund i BundesligaenDortmund var længe bagud, men Julian Brandt sørgede for, at gæsterne kunne rejse fra Frankfurt med 3-3. Læs mere ⮕

Politiet skød mand i Holstebro: Her er, hvad vi ved om sagenLæs mere her Læs mere ⮕

Kæmpe gidseldrama: Liverpool melder ud i Luis Diaz-sagenLæs mere her. Læs mere ⮕