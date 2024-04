Macron forsøger at tale Putin til fornuft

Den 7. februar 2022–17 dage inden den russiske præsident, Vladimir Putin, invaderede nabolandet Ukraine–tog den franske præsident, Emmanuel Macron, til Moskva. Han forsøgte at tale Putin til fornuft. Samtalen i de pompøse omgivelser i Kreml blev foreviget af fotografer.»Putin viste sin magt, og bordet blev et symbol på den distance, der var mellem dem.

Putin lyttede ikke til den franske præsident,« siger Jacob Dahl Rendtorff, der er ekspert i franske forhold og professor ved Roskilde Universitet. Mens Putin viste styrke, blev billedet også et symbol på Macrons blødsødenhed over for Rusland. En ydmygelse af den engang så store franske nation. Selv efter den russiske invasion af Ukraine forsøgte Macron sig som fredsmægler over for en iskold Vladimir Putin, og han fik sågar sagt, at det var vigtigt ‘ikke at ydmyge Rusland'.Rusland må ikke vinde krigen, lyder det nu fra Emmanuel Macron, som heller ikke afviser at sende franske tropper til Ukrain

Vi har opsummeret denne nyhed, så du kan læse den hurtigt. Hvis du er interesseret i nyheden, kan du læse hele teksten her. Læs mere:



btdk / 🏆 10. in DK

Similar News:Du kan også læse nyheder, der ligner denne, som vi har indsamlet fra andre nyhedskilder.

Putin vil sende soldater til den finske grænseLæs mere her

Kilde: EkstraBladet - 🏆 11. / 63 Læs mere »

Putin erklærer sejr: Rusland har valgt den rette vejLæs mere her

Kilde: EkstraBladet - 🏆 11. / 63 Læs mere »

Disse 5 russere kritiserede Putin og betalte den højeste pris: 'Man vil gerne sende et signal'DR-podcasten 'Bakspejl' fortæller lige nu historien om opsigtsvækkende gift-drab på Putin-kritiker i 2006. Siden dengang har flere mistet livet.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »

Den var ligeså lille som en negl, da hun opdagede den på sin gåtur gennem skovenSe hvilket sjovt lille dyr, den er blevet til.

Kilde: DagensDk - 🏆 9. / 63 Læs mere »

1896: Den blev aldrig til noget: Den rullende bådIngeniøren kunne i 1896 berette om den af Hr. Bazin konstruerede båd, der er udstyret med flere store linseformede ruller, der er delvist nedsænket i vandet. En tidlig forløber for hydrofoil-båden.

Kilde: ingdk - 🏆 6. / 63 Læs mere »

15-årige Emil lavede en spring ud-kage på tv: 'Det er jo noget, jeg er stolt af, at jeg gjorde'Emil valgte at dele noget meget personligt i den nye sæson af 'Den store juniorbagedyst'.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »