Målet var 10.000 kroner, men indsamlingen er gået amok: 13-årige Kasper overgår forventningerne

Kasper Kristensen har to fætre, der har været ramt af kræft. Den ene overlevede, og den anden gjorde desværre ikke. Det var motivationen for at gå i gang med samle penge ind til Knæk Cancer. Og han har samlet rigtig mange penge ind.

Ej, det kommer aldrig til at ske, Kasper, det kommer du ikke til. Min far troede heller ikke lige på det. Der var ikke rigtig nogle, der tænkte, at jeg kunne gøre det. Nu skal jeg vise jer. Og så lige siden da er det bare gået amok.

Sådan siger 13-årige Kasper Kristensen om den indsamling, som han er i gang med i forbindelse med Knæk Cancer, som løber af stablen lørdag aften. Og i det seneste stykke tid er indsamlingen gået amok for den unge nordjyde. Hans oprindelige mål var 10.000 kroner. Nu er han opppe på hele 174.000 kroner.Oprindeligt gjorde han det ved at afisolere kobberledninger fra sin fars elfirma, som kunne byttes hos en skrothandler. Her har han også stået mange timer om dagen, siden han begyndte sin indsamling i påsken. Han har samlet cirka 40.000 kroner med kobberet og cirka det samme med dåselågene. headtopics.com

- Men så kom jeg i tanke, hvad det egentlig var, jeg sparede op til, så kom jeg ikke i tanke om noget, for jeg sparede ikke op til noget. Jeg gjorde det bare for hyggens skyld. Så tænkte jeg, at de lige så godt kunne gå til et godt formål. Nogle sparer op til noget lidt vigtigere lidt vigtigere, end jeg gjorde, fortæller han og fortsætter:

- Jeg har to fætre, som har haft det (kræft). Den ene ja, det gik ikke så godt, den anden han overlevede det. Man kan ikke undgå det. Derfor er det stadig svært, kan man sige. Man kan ikke undgå det.

