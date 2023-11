Lukasjenkos nye våben: Pas-politik rammer belarusere i udlandet

Protesterne bredte sig i Belarus i månederne efter præsidentvalget i 2020. Tusinder er blevet arresteret også flere år efter protesterne. Straffene spænder fra et par års fængsel til 25 år. Anklagerne lyder på blandt andet ekstremisme, terror og forsøg på at omstyrte regimet. En advokat er blevet idømt seks års fængsel for at have hjulpet fængslede aktivister.

Darya Rybakovas pas udløber til foråret, og det giver hende problemer. - Jeg skal bruge et gyldigt pas for at forny min opholdstilladelse i Danmark. Hun frygter at blive fængslet i Belarus, hvis hun gør, som den nye visumpolitik kræver (Foto: © Matilde Kimer)

Hun forsøger at råbe de vestlige regeringer op og gøre opmærksom på belarusernes problemer med de nye pasregler. Hun har ikke været i Belarus under de store protester efter præsidentvalget i 2020, men hun har fra Danmark brugt sin uddannelse som psykolog til at rådgive og støtte aktivister, der kom i klemme i Belarus efter protesterne.Belarus' ambassadør i Danmark, Aliaksandr Samasujeu, siger til DR, at begrundelsen for den nye pas-politik er et spørgsmål om national sikkerhed.

Politiet søger i billeder fra overvågningskameraer og sociale medier for at finde frem til dem, der har deltaget i demonstrationer. Svetlana Tikhanovskaja forsøger at få regeringer i blandt andet Europa til at hjælpe belaruserne, så de ikke kommer i problemer og for eksempel mister deres opholdstilladelse, når deres pas udløber.pas. Det opfylder alle krav til sikkerhedsstandarder, forsikrer Svetlana Tikhanovskaja. Der er bare et problem: Ingen lande anerkender det.

Et fremmedpas kan udstedes til personer med opholdstilladelse, hvis de af en eller anden grund er forhindret i at få et pas i det land, de er statsborgere i.