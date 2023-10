Luft i maven: Tegnene på at noget er helt galt

Det skyldes, at der er en masse vigtige bakterier i tyktarmen, som hjælper os med fordøjelsen. Når de omsætter nogle af de ting, vi ikke kan omsætte på anden vis, er et biprodukt af processen gas. Det er både naturligt og sundt.

- Det er helt normalt, at man i løbet af dagen får tiltagende luft i maven og kan føle sig en smule oppustet.

