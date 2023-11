Lothar Matthäus: Leverkusen er Bayerns største rival

Bayer Leverkusens spillere Florian Wirtz (til venstre) og Jonas Hofmann scorede målene i søndagens 2-1-sejr hjemme over Freiburg i Bundesligaen.Hvis et hold skal true Bayern München i kampen om det tyske mesterskab, er det Bayer Leverkusen.

Otte sejre i ni kampe i Bundesligaen er det blevet til for Leverkusen. Eneste pointtab er et 2-2-resultat ude mod Bayern München. Leverkusen, der i øjeblikket topper Bundesligaen med 25 point efter ni kampe, vandt søndag 2-1 hjemme over Freiburg. Bayern er nummer to med to point færre.

- Det er ikke bare et etårigt projekt. Truppen er meget godt sat sammen, lyder det fra Lothar Matthäus om Leverkusens holdbarhed. I 2001/02-sæsonen vandt Leverkusen syv kampe i træk med Klaus Toppmöller som træner. Alonso formåede også at vinde syv Leverkusen-kampe i træk i sidste sæson. headtopics.com

- Det, vi har gjort indtil nu, er brutalt. Men vi vil have mere. Altid. Vi har ikke opnået noget endnu, siger den spanske træner.

