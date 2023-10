Lokale står sammen om indsamling: - I storbyen havde det ikke haft samme effekt

På torvet i Ringkøbing sælger Helle Christensen hotdogs fra sin pølsevogn. De kan fås med syltede agurker, sennep, rå løg og stegte løg. Men for nylig fik hun noget nyt på menukortet: Hotdogs med en donation til Knæk Cancer.

I en uge donerede hun fem kroner for hver solgte hotdog til den indsamling, som den lokale pige Thilde Tøt Thomsen har startet. Det blev samlet set til 6000 kroner fra pølsevognen, som solgte langt over 1000 hotdogs.Cirka syv kilometer derfra i Kloster bor 14-årige Thilde Tøt Thomsen. I august fik hun konstateret en uhelbredelig kræfttumor i hjernen, og det fik hende til at starte en indsamling til Knæk Cancer. - Det rørte mig.

Det er blandt andet Allan Aakerblad Jensen, der har Vestjysk El. Han har selv haft kræft for år tilbage og hørte om Thilde og hendes indsamling, da han arbejdede sammen med Thildes far på en byggeplads.Derfor donerede ham 10.000 kroner til indsamlingen. headtopics.com

I første omgang ville Thilde bare gerne holde et loppemarked for at samle lidt ind til Knæk Cancer, men den idé udviklede sig hurtigt. - At de gør noget for os og indsamlingen er bare stort. Jeg havde aldrig drømt om, at folk, jeg ikke kender, ville arrangere noget, som så hjælper os.

