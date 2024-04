Lokal styregruppe udtrykker bekymring for Esbjerg fB's fremtid

I et åbent brev til 2.-divisionsklubben Esbjerg fB's bestyrelse og direktion udtrykker en lokal styregruppe nedsat af 15 større lokale aktionærer og sponsorer fortsat stor bekymring for fodboldklubbens fremtid. På banen har Esbjerg kurs mod 1. division, men en lokal styregruppe frygter konkurs og vil overtage klubben øjeblikkeligt. (Arkivfoto). Foto: Frank Cilius/Ritzau ScanpixPå Ekstra Bladet lægger vi stor vægt på at have en tæt dialog med jer læsere.

Jeres input er guld værd, og mange historier ville ikke kunne lade sig gøre uden jeres tip. Men selv om vi også har tradition for at turde, når andre tier, værner vi om en sober og konstruktiv tone. Du må mene, hvad du vil, men vi accepterer ikke henvendelser, der er chikanerende, hadefulde eller krænkende overfor vores medarbejdere. Sådanne henvendelser vil blive blokeret og registreret af Ekstra Bladet og evt. politianmeldt

Vi har opsummeret denne nyhed, så du kan læse den hurtigt. Hvis du er interesseret i nyheden, kan du læse hele teksten her. Læs mere:



EkstraBladet / 🏆 11. in DK

Similar News:Du kan også læse nyheder, der ligner denne, som vi har indsamlet fra andre nyhedskilder.

Herning og Esbjerg sætter kurs mod DM-finaleLæs mere her

Kilde: tvmidtvest - 🏆 20. / 51 Læs mere »

Team Esbjerg får ungarsk modstand i Champions Leagues kvartfinaler | Seneste sportDet bliver ungarske Ferencvaros, som Team Esbjerg skal bide skeer med i Champions Leagues kvartfinaler.

Kilde: DRSporten - 🏆 19. / 51 Læs mere »

Livsløs person på stranden kan være en kvinde fra EsbjergLæs mere her

Kilde: tvmidtvest - 🏆 20. / 51 Læs mere »

Livløs person på stranden kan være en kvinde fra EsbjergLæs mere her

Kilde: tvmidtvest - 🏆 20. / 51 Læs mere »

Uovervindelige Team Esbjerg kan opnå milepæl, der ikke er set i 15 årTeam Esbjerg kan med en sejr onsdag aften blive en del af en særlig klub, der tæller hold som Viborg HK med Bojana Popovic og Anja Andersens Slagelse Dream Team.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »

Suveræne Team Esbjerg vinder rub og stub, mens københavnere rykker ned med et bragGrundspillet i landets bedste håndboldrække for kvinder er færdigspillet. Få det fulde overblik her.

Kilde: DRSporten - 🏆 19. / 51 Læs mere »