lokal investor fjerner byens skamplet, og nu skal husejerne tvinges til at rydde op

Du skal acceptere betingelserne for fortsat at bruge din NORDJYSKE profil, til kommentarer, adgang til NORDJYSKE Plus, NORDJYSKE Stiftstidende E-avis og andre digitale tjenester.Hvis du ikke accepterer betingelserne kan du ikke anvende din profil på Nordjyske.dk og mister derved muligheden for at bruge din NORDJYSKE profil, til kommentarer, adgang til NORDJYSKE Plus, NORDJYSKE Stiftstidende E-avis og andre digitale tjenester.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DRNYHEDER: LIVE FC København og FC Midtjylland tørner sammen i stort pokalbragTirsdag aften mødes to af landets stærkeste fodboldklubber, FC København og FC Midtjylland, i pokalturneringen. Se kampen her, på DRTV eller DR2.

Kilde: DRNyheder | Læs mere ⮕

DRNYHEDER: Fifa bekræfter: Kun Saudi Arabien har budt på VM-værtskab i 2034Det er kun Saudi-Arabien, der har budt sig til i kampen om at afholde VM i fodbold i 2034.

Kilde: DRNyheder | Læs mere ⮕

TV2NEWSDK: NBA-fænomen leverer stort højdepunkt | Korte videoer, der oplyser og underholderSan Antonio Spurs-spillere Victor Wembanyama lavede et dunk, der tåler flere gengivelser, da holdet slog Phoenix Suns natten til onsdag. Spurs vandt kampen med 115-114.

Kilde: tv2newsdk | Læs mere ⮕

DRNYHEDER: LIVE Danmarks fodboldkvinder møder Wales i Nations LeagueTirsdag aften skal Danmarks fodboldkvinder forsøge at vinde for fjerde gang i træk, når Wales kommer på besøg. Se kampen her, på DRTV eller DR1.

Kilde: DRNyheder | Læs mere ⮕

TV2NORD: Manden bag omdiskuteret højhus smider million efter lokal fodboldklubKlik og læs mere

Kilde: TV2Nord | Læs mere ⮕

NORDJYSKEDK: Vinbonde vil redde vinbutik efter konkurs: - Jeg arbejder på højtryk med at få den åbnet igenLokal vinbonde mener ikke, at byen skal undvære en vinhandel, og han har en plan

Kilde: nordjyskedk | Læs mere ⮕