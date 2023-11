Liverpool-stjernes familie kidnappet: Holdkammerat med smuk gestus

Natten til søndag kom det frem, at kantspillerens forældreSiden er Diaz' mor blevet løsladt, mens faren fortsat holdes fanget af ukendte gerningsmænd.

Derfor er Luiz Diaz ikke i Liverpool-truppen til søndagens kamp hjemme mod Nottingham Forest, som Liverpool fører med 2-0 i skrivende stund.som du kan se i videoen øverst i artiklenI fejringen af målet fandt Jota et trøje frem med Diaz' nummer og navn, som et symbol på, at de tænker på deres holdkammerat i denne meget svære tid.

Colombiansk politi har netop meldt ud, at de er parat til at give 200 millioner pesos - svarende til 78 millioner danske kroner - som belønning til enhver person, 'der kan komme med afgørende information for at hjælpe med at redde Luis Diaz' far.' headtopics.com

Der er stadig intet nyt om hans fars tilstand, efter hans mor som nævnt blev reddet af politiet natten til søndag. Gerningsmændene kaprede efter sigende forældrenes bil, hvorefter de kørte væk fra området med parret som gidsler.

