Liverpool slår Nottingham og sender tanker til holdkammerat

Liverpool-spilleren Luis Diaz modtog søndag støtte i en svær tid, efter at forældrene i weekenden er blevet kidnappet i Colombia.

Den 26-årige venstrekant var naturligt nok udeladt af truppen til søndagens Premier League-opgør mod Nottingham Forest, der hjemme på Anfield blev besejret med 3-0. Det var dog tydeligt, at holdkammeraterne var påvirket af omstændighederne, og da Diogo Jota efter en halv time bragte Liverpool i front med 1-0, styrtede han ud til sidelinjen.På kampdagen kom det frem, at colombianerens mor er blevet løsladt, mens faren fortsat holdes som gidsel af ukendte gerningsmænd.

Efter at Diogo Jota havde sendt Liverpool på 1-0, gik der blot fem minutter før føringen blev øget til 2-0 af Darwin Nunez, der dirigerede en hård tværpasning i mål ved forreste stolpe.Dominik Szoboszlai sendte en lang aflevering frem. Nottingham-keeper Matt Turner troede han kunne nå frem til bolden før Salah, men amerikaneren forregnede sig, og så kunne Salah sende bolden ind i et tomt mål. headtopics.com

Gæsterne havde ikke det store at byde ind med på Anfield. Den svenske angriber Anthony Elanga var tættest på med et skud på underkanten af overliggeren i slutningen af kampen. Liverpool har 23 point efter ti spillerunder og kæmper med i toppen, hvor Tottenham indtager førstepladsen med 26 point. Nottingham har kurs mod bunden. Holdet har ti point efter ligeså mange kampe.

