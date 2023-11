Liveblog: Aalborg Håndbold jagter 11 på stribe i Brøndby

Der er meldt udsolgt til søndagens kamp mellem Nordsjælland og Aalborg Håndbold. Kampen skulle under normale omstændigheder være spillet i Royal Stag...Nordjyder siger, danske fisk er dyre - men fiskerkonen beviser det modsatteVi har opdateret vore vilkår og betingelser for din profil på Nordjyske.dk.

Stimen er slut: Ikast Håndbold taber for første gang i Champions LeagueFerencvaros besejrede danskerne med 36-37 i den europæiske klubturnering. Læs mere ⮕

Ubesejret dansk duo vil fortsætte vild stime mod Odense HåndboldSarah Nørklit Lønborg og Anne With Johansen spiller begge for tyske Bietigheim, der søndag møder Odense Håndbold i Champions League. Læs mere ⮕

Formsvag CL-finalist stopper Ikast Håndbolds vilde stimeIkast Håndbold kom lørdag ned på jorden, da holdet tabte sin første kamp i Champions League. Læs mere ⮕

Uhre sikrer Philadelphia godt udgangspunkt i ottendedelsfinaleDen tidligere Brøndby-angriber Mikael Uhre scorede lørdag for Philadelphia Union mod New England Revolution. Læs mere ⮕

Få overblikket: Nyt Aalborg Universitetshospital er langt fra det eneste milliard-byggeri, der går over budgetDer er sat milliarder af - alligevel stikker budgetoverskridelserne helt af. Det har fået konsekvenser Læs mere ⮕

Hadede at blive kaldt for 'udlændingen': Nu føler han sig hjemme i AalborgOle Jan Kappmeier mærker entusiasmen for sport i Aalborg, hvor han skal hjælpe fodboldklubben med at genrejse et af Nordjyllands største brands Læs mere ⮕