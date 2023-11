LIVE: Holger Rune spiller første kamp i Paris Masters

Så spiller Holger Rune mod østrigske Dominic Thiem i anden runde af Paris Masters, og du kan følge matchen i LIVE-bloggen her:

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EKSTRABLADET: Kæmpe gave til Holger Rune: Ruud ude af finaleræsLæs mere her

Kilde: EkstraBladet | Læs mere ⮕

BTDK: Holger Rune under gigantisk pres: 'Det er godt nok svært'Holger Rune under gigantisk pres: 'Det er godt nok svært'

Kilde: btdk | Læs mere ⮕

EKSTRABLADET: Holger Rune-rival trækker sig fra stor turneringLæs mere her

Kilde: EkstraBladet | Læs mere ⮕

BTDK: Dét vil Holger Rune ikke gå i detaljer med: 'Vi vil holde det hemmeligt'Dét vil Holger Rune ikke gå i detaljer med: 'Vi vil holde det hemmeligt'

Kilde: btdk | Læs mere ⮕

EKSTRABLADET: Millionerne vælter ind: Så rig er Holger RuneDet vrimler med penge i tennisverdenen, og det kommer lige nu Holger Rune til gode. Få et indblik i pengetanken hos Danmarks hotteste sportsstjerne lige

Kilde: EkstraBladet | Læs mere ⮕

EKSTRABLADET: Rune-feber i Paris: Stjæler overskrifterneLæs mere her

Kilde: EkstraBladet | Læs mere ⮕