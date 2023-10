LIVE Danmark møder Island i Nations League

Pointhøsten har været upåklagelig, og de danske fodboldkvinder kan da også gøre godt endnu bedre, hvis de fredag aften vinder over Island på udebane i Nations League-gruppespillet.

Se kampen herover, på DR2 eller DRTV med optakt fra klokken 20.15. Du kan også lytte med i LIGA på P4 eller orientere dig i livebloggen herunder.

Læs mere:

DRNyheder »

LIVE: Madonna er i Danmark - Følg koncerten fra Royal Arena herLIVE: Madonna er i Danmark - Følg koncerten fra Royal Arena her Læs mere ⮕

LIVE: Madonna indtager DanmarkLæs mere her Læs mere ⮕

Danmark donerer mere militært udstyr til Ukraine – og Løkke lufter en bekymringDonationen indeholder kampvogne, infanterikampkøretøjer, ammunition, droner og håndvåben. Læs mere ⮕

Ambassadør mistænker spiontjeneste for at stå bag fup af LøkkeDen ukrainske ambassadør i Danmark kalder russisk fupmøde med Lars Løkke for 'en trist historie'. Læs mere ⮕

Danmark og Tyskland giver håndslag på kommende brintrørDanmark og Tyskland har givet hinanden hånd på at undersøge de bedste muligheder for en brintledning, der skal fragte brint mellem de to lande i 2028. Læs mere ⮕

Hovedløs digitalisering har bundet os til big tech: Danmark skal have en exitstrategiDanmark er kørt fast på it-fronten. Det kan lyde paradoksalt, når skiftende ministre og et begejstret erhvervsliv sjældent misser en mulighed for at fremhæve de gentagne verdensmesterskaber i digitalisering, men som Ingeniørens it-medie Version2 løbende har afdækket, er guldmedaljerne dyrt købt. Læs mere ⮕