Line Miller tiltræder stilling hos People’s og Storytel Books

Vi er meget glade for at byde Line velkommen til People’s og Storytel Books. Hendes stærke erfaring i forlagsbranchen og dokumenterede lederegenskaber vil være yderst værdifulde for People’s,” siger Linda Säresand, formand i People’s og direktør for People’s ejer, Storytel Books. Line Miller kommer fra en stilling som forlagschef for skønlitteratur på Politikens Forlag. Hun tiltræder sin nye stilling 8. januar.I hvert fald er HK Danmark blevet pålagt at betale 100.

000 kroner i bod til Dansk Journalistforbund efter et brud på overenskomsten for journalisterne i HK. Sagen drejer sig om tre journalistmedarbejdere hos HK Handel, der i en periode fra februar 2021 blev pålagt at være i en vagtordning, hvor den ene skulle være på vagt en dag hver weekend, mens de øvrige to hver skulle være på vagt en dag hver anden weekend, ligesom helligdage og fridage blev vagtsa

:

DRNYHEDER: Alkohol fik Emil og Frederik til at afbryde kontakten til deres far: 'Vi gik på kompromis så mange gange'Jørn Aarup drak en liter vodka og tre flasker vin om dagen, og det fik sønnerne til at afbryde kontakten.

Kilde: DRNyheder | Læs mere »

TV2NORD: Hobro kæmper sig til point i legendes afskedskampKlik og læs mere

Kilde: TV2Nord | Læs mere »

İNGDK: Spørg Fagfolket: Er dyr, planter og huse også omfattet af windchill-faktoren?En læser vil gerne vide, om planter, biler og huse også er omfattet af windchill-faktoren.

Kilde: ingdk | Læs mere »

REGERİNGDK: Over 2,6 milliarder øremærkes til grøn forskning med brede aftaler om fordeling af forskningsmidlerBrede aftaler på plads: Et bredt flertal sender milliarder afsted til forskning i bl.a. klima, sundhed og nye teknologier inden for rum, kvanteteknologi og kunstig intelligens, mens den frie forskning også prioriteres. Læs mere 👉 forskpol dkpol dkforsk

Kilde: regeringDK | Læs mere »

TV2NORD: Nu skal livestreaming af mindreårige forbydes i hallerKlik og læs mere

Kilde: TV2Nord | Læs mere »