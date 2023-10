Limfjorden lider under iltsvind og behøver førstehjælp

Planter, fisk og bunddyr har længe gispet efter ilt, hvis de ikke allerede er døde eller helt forsvundet.- Det er dybt alvorligt, det der sker i Limfjorden lige nu. Fjorden gisper efter vejret, og den har akut behov for førstehjælp, siger SF's politiske ordfører Signe Munk.

Der skal sættes et bindene mål om, at den årlige kvælstofudledning til vandmiljøet højst må være 38.000 ton i 2027, lyder det fra partierne. - Landbruget bærer sin tunge del af ansvaret for, at havene gisper efter ilt. Derfor vil vi sætte et loft på, hvor høj den årlige kvælstofudledning må være, siger Signe Munk.

- Vi kan ikke længere sætte vores lid til at frivillige aftaler med landbruget kan få os i mål, uddyber hun. Derudover vil partierne blandt andet også indføre en klimaafgift på alle lavbundsjorde, som også står for en del af kvælstofudledningerne, med effekt fra 2025.I Limfjorden er iltforholdene forværret siden sidste rapporteringsperiode, dvs. siden sidst i august. Først i september var der således udbredt kraftigt iltsvind i en del områder. headtopics.com

Det var også tilfældet midt september, hvor der var kraftigt iltsvind vest for Mors fra Thisted Bredning i nord til Visby Bredning i syd samt i den centrale sydlige del af fjorden fra Bjørnsholm Bugt via Risgårde Bredning ned i Skive Fjord, Lovns Bredning og Hjarbæk Fjord.

Torsdag formiddag var miljøminister Magnus Heunicke kaldt i samråd af SF om netop det danske havmiljø, herunder også Limfjorden.- Der er sket et svigt i årtier, hvor vi i Danmark ikke har gjort nok for at passe på vores havmiljø, sagde ministeren til samrådet.- Helt konkret vil de landbrug, som ligger steder, hvor vi har store problemer med iltsvind, få nogle hårde krav til at reducere kvælstofudledningen fra deres marker. headtopics.com

