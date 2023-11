Lille nordjysk by lukket inde af vejarbejde, og det koster

I Gudumholm er vejen spærret af vejarbejde i syd, men hvis man forsøger at køre ind i den nordlige ende af byen, er der også problemer. I syd er det fjernvarmen der arbejdes på, mens de to nordlige indfaldsveje er spærret, efter der for flere uger siden blev skudt hul i de netop nedlagte fjernvarmerør.

- Her er der 600-800 borgere, plus dem der har fået langt til skole. Så det er måske 1000 mennesker, der over nogle få dage virkelig bliver ramt, konstaterer formanden.- Det betyder, at vi mangler 25-30 procent hver eneste dag i butikken. Og så mangler vi det samme i benzinanlægget, så det er jo rimelig kritisk, konstaterer Jesper Bo Bertelsen, der er brugsuddeler i Dagli' Brugsen i Gudumholm.

En af Brugsens loyale kunder er Jonna Larsen, der bor lidt udenfor Gudumholm. Hun undrer sig over alle afspærringerne.Hun er bekymret over Brugsens manglende omsætning. For det er et vigtigt sted i en by som Gudumholm.- Vi er rigtig glade for at få fjernvarme til byen, og selvfølgelig giver det noget bøvl at lukke veje ved starten af processen, men det der er kommet i løbet af ugen, vil jeg kalde udenfor skiven og totalt urimeligt, raser Peer Kristensen.

Trafik og Veje ved Aalborg Kommune har ikke haft mulighed for at stille op til interview, men der er råd at hente fra Gudumholm-borgerne. - Når man gør så noget, så skal man enten lade være med at lukke byen på alle indfaldsveje, eller i hvert fald sørge for at varsle, hvordan man gør det, konstater Peer Kristensen.

