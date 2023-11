Lemvig-rapperen Aske freestylede sig til en unik sejr med ord om natlamper og Ringenes Herre

Året er 2016 og den dengang 21-årige unge retorikstuderende fra Lemvig, Aske Sjørvad, har lige åbnet døren ind til 'DM i Freestylerap' - danmarksmesterskabet i improviseret rap. - Emnet er noget med LEGO og beatet gik hurtigt og var ret svært, husker Aske Sjørvad. Inden han overhovedet går i gang begynder publikum at buhe.

- Det er en musikalsk ekstremsport, der handler om at få den anden til at ligne en idiot, forklarer Akse Sjørvad.

- Det, der er ret imponerende er, at han har gjort det på forholdsvis kort tid. De andre har vundet dem over flere år, end Den Lette Gade har. Det er meget få, der overhovedet har gjort det, og det sætter en stor fed streg under, hvor god han er, siger Kim Fogt. Men én af dem, der også har tre guld-titler i freestylerap var også med i årets DM.

Spasmager havde netop haft en overraskende runde slået Elbanovic, som har vundet DM tre gange, og er nu var tilbage for at vinde fjerde gang. Den overraskende sejr til Aske Skørvads næste modstander, gjorde ham nervøs. headtopics.com

- Jeg er en kæmpe nørd i Ringenes Herre, jeg ved alt om det - så det var en kæmpe fordel for mig, fortæller han.

