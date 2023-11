Lemvig-præst får ChatGPT til at skrive prædiken

Lemvig-præst har fået ChatGPT til at skrive hel prædiken. Det kom meget bag på forsamlingen. Præst Lisbeth Holm Filtenborg stod på prædikestolen i Lemvig Kirke.- I vores hverdag står vi ofte over for valg, der kræver, at vi vejer vores verdslige forpligtelser op imod vores åndelige kald, fortsatte hun. Selvom Lisbeth Holm Filtenborg har gjort det hundredvis af gange før, så var dagens prædiken alligevel noget særligt.

Hun havde takket ja til at lade chatbotten ChatGPT skrive prædikenen via kunstig intelligens (KI) – men det vidste menigheden ikke, da ordene lød fra prædikestolen. Menighedens reaktion på den"kunstige" prædiken vender vi tilbage til senere i artikle

