Leif glemmer alt, når han bygger med Lego: Har flere hundrede sæt

Det lyder trangt, men heldigvis var det ikke transportmidler i fuld størrelse, der søndag blev bygget i Messecenter Himmerland. - Det der med at man samler på ting, eksempelvis modeller, det er blevet mere legalt, siger Sonny L. Nielsen, arrangør af modelhobbymessen, og fortsætter:

- Det behøver ikke hele tiden at være en fin veteranbil som tidligere, hvor man betegnede modeller som legetøj. I dag er modeller ikke legetøj. De er superdetaljerede. Weekendens hobbymesse i Messecenter Himmerland er den største efterårsmesse arrangørerne endnu har afviklet, og selvom arrangementet kun strækker sig over weekenden havde flere af de fremmødte slæbt store samlinger med.

Leif Jørgensen fra Ejstrupholm dukkede op med halvdelen af hans samling - 150 forskellige Lego technic byggesæt. - Du kobler fuldstændig fra, når du bygger. Du koncentrerer dig om at læse manualen. Jeg kan glemme min telefon, jeg kan glemme alt om, hvad der er i fjernsynet. Alt omkring mig er bare væk, siger Leif Jørgensen. headtopics.com

- Det der med at se fjernsyn om aftenen, det gør vi sådan set aldrig. Vi snakker lige sammen;"skal vi i Lego rummet eller skal vi i TV-stuen". Det bliver altid Lego rummet, lyder det fra Helga Rasmussen.

Ifølge arrangørerne tyder det på, at den stigende interesse for modelhobby, vil fortsætte. Og det er ikke længere ildeset. - Hele det der med at man kan få lov til at leve sin passion ud. Det er ikke et fy-ord, det man nørder med, og det gør at tingene vækster, siger arrangør Sonny L. Nielsen. headtopics.com

